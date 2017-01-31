В Киеве готовятся к «декоммунизации» монумента Родины-матери

Киев, , 12:43 — REGNUM Продолжается подготовка к демонтажу советской символики со щита монумента Родины-матери в Киеве, заявил журналистам директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

«Символика будет снята. Вполне возможно, что она будет разобрана на части. Но когда это будет сделано, я пока не готов сказать», — сказал чиновник.

Также он отметил, что заменять советский герб украинским пока что не планируется. «По предварительной версии, которую мы проговаривали, и которая была поддержана рабочей группой, щит будет чистым», — сказал Вятрович.

Отметим, что заявления о намерении властей Украины «декоммунизировать» статую Родины-матери в Киеве звучат уже год. Законы о декоммунизации, который запрещает советскую символику, вступил в силу на Украине в мае 2015 года.