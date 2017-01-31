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Минобороны РФ получит новую партию «Аллигаторов» в феврале

Политика
В 2017 году производство вертолетов Ка-52 будет увеличено более чем в 2 раза
Вертолет Ка-52 («Аллигатор»)
Иллюстрация: Russianhelicopters.aero
Вертолет Ка-52 («Аллигатор»)

Москва, 31 января 2017, 12:42 — REGNUM  В Вооруженные силы РФ очередная партия вертолетов Ка-52 («Аллигатор») будет поставлена в феврале 2017 года, сообщается на сайте холдинга «Вертолеты России».

Первая партия «Аллигаторов», запланированных к поставке в 2017 году в соответствии с условиями Государственного контракта, была передана Министерству обороны Российской Федерации с опережением графика еще в декабре 2016 года.

В 2017 году производство этих вертолетов будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт. Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания.

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Напомним, что боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд Министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

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