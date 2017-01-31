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Парламент Великобритании начал дебаты по поводу Brexit

Политика
Правительство рассчитывает на то, что парламентарии утвердят необходимый законопроект до 31 марта
Выход
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выход

Лондон, 31 января 2017, 12:30 — REGNUM  Парламент Великобритании приступил к дебатам по законопроекту, позволяющему начать переговоры с Европейским союзом по поводу Brexit, сообщает Associated Press.

Правительство вынуждено было внести законопроект на обсуждение парламента, после того, как Верховный суд вынес соответствующее заключение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что страна начнет процедуру выхода из ЕС в конце марта, однако сроки могут быть перенесены в связи с возможной задержкой законопроекта в парламенте. Тем не менее правительство надеется, что законодатели успеют рассмотреть данный проект закона до 31 марта.

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что будет стараться внести в законопроект все необходимые поправки, но блокировать его не будет.

Напомним, 23 июня 2016 года на референдуме народ Великобритании проголосовал за выход страны из ЕС. В Британском истеблишменте также существует консенсус по данному вопросу, спор идет лишь о степени участия королевства в делах ЕС после Brexit.

Правительство настаивает на полном разрыве, в то время как парламент надеется оставить за собой некоторые возможности в ЕС, в частности доступ к общему рынку.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский Верховный суд вынес решение по процедуре Brexit

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