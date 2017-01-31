Российских граждан стало меньше среди боевиков ИГ — НАК
Москва, 31 января 2017, 12:26 — REGNUM Российские спецслужбы отмечают, что пополнение рядов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а количество выходцев из России уменьшается. Об этом сегодня, 31 января, заявил на брифинге официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.
«На сегодняшний день спецслужбы и правоохранительные органы Российской Федерации отмечают появление новой тактики в действиях (международных) террористов — наблюдаеся уменьшение пополнения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из России», — сказал Пржездомский.
По его словам, это происходит благодаря успешным действиям ВКС РФ в Сирии.
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