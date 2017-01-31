Путин сменил начальника кремлевского управления по общественным проектам

Павел Зенькович занимал эту должность с октября 2012 года

Москва, , 12:25 — REGNUM Глава Управления Президента РФ по общественным проектам Павел Зенькович освобожден от занимаемой должности указом главы государства. На его место назначен Сергей Новиков, об этом сообщает 31 января пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин своим Указом назначил Новикова Сергея Геннадьевича начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам», — говорится в сообщении.

Ранее Сергей Новиков, имеющий журналистское образование, занимал должность директора Департамента коммуникаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В октябре 2016 года Новиков был назначен заместителем начальника Управления президента по внутренней политике.

Павел Зенькович был назначен главой управления президента России по общественным проектам 20 октября 2012 года.