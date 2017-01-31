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Гройсман заявил о реформировании концерна «Укроборонпром»

Политика
Реформа коснется назначения наблюдательного совета госкомпании

Киев, 31 января 2017, 12:20 — REGNUM  Правительство Украины в настоящий момент работает над формированием наблюдательного совета военного концерна «Укроборонпром», — заявил украинский премьер Владимир Гройсман.

«Мы над этим вопросом работаем сегодня… Я считаю, что наличие только наблюдательного совета из двух человек для целого концерна «Укроборонпром» — это будет просто «филькина грамота». То есть это будет означать, что вроде бы для отвода глаз кого-то там назначили, а результата не получили. Я считаю, что этот вопрос нужно решить более системно», — подчеркнул он.

Премьер-министр Украины выразил убеждение, что в состав наблюдательного совета оборонного концерна должны входить 10−12 сертифицированных специалистов, «имеющих безупречную репутацию» — для отслеживания образования себестоимости военной техники.

Говоря о возможных сроках назначения членов наблюдательного совета, глава правительства ответил, что это произойдет в ближайшее время, однако конкретные фамилии при этом названы не были.

Согласно официальной информации, предприятия государственного концерна «Укроборонпром» в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличили экспорт вооружения на 25%, до 756 млн долларов. В состав созданного в 2010 году «Укроборонпрома» на сегодня входят более 130 предприятий украинского ВПК.

При этом в конце января «Укроборонпром» выступил с официальным заявлением, согласно которому концерну не хватает средств и его руководство вынуждено прибегать к такой непопулярной мере, как неоплачиваемые отпуска для сотрудников оборонных предприятий.

Так, из-за нехватки финансирования отправятся в неоплачиваемый отпуск сотрудники Львовского бронетанкового завода, а украинские военные в зоне АТО не получат современные танки Оплот, бронемашины Дозор-Б и другую современную военную технику.

«На сегодняшний день возможности Укроборонпрома в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш госзаказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВПК Украины», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что государство способно обеспечивать лишь минимальные потребности ВПК, без инвестиций в производство и технологии, а также пообещали, делают все возможное для уменьшения негативных последствий от нехватки бюджетных средств и поддержания конкурентоспособности украинской «оборонки».

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