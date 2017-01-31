Путин назначил нового замминистра обороны РФ
Заместителем министра обороны РФ назначен Александр Фомин
Москва, 31 января 2017, 12:16 — REGNUM Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин назначен заместителем министра обороны РФ, сообщает пресс-служба президента РФ.
Соответствующий указ Владимир Путин подписал 31 января. Фомина на его должности сменит Дмитрий Шугаев.
Фомин возглавлял ФСВТС с 2012 года.
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