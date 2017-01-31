Путин назначил нового замминистра обороны РФ Политика Заместителем министра обороны РФ назначен Александр Фомин

Москва, , 12:16 — REGNUM Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин назначен заместителем министра обороны РФ, сообщает пресс-служба президента РФ. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 31 января. Фомина на его должности сменит Дмитрий Шугаев. Фомин возглавлял ФСВТС с 2012 года.

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