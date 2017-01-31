Медведчук согласовал с Москвой секретный план по освобождению 50 украинцев

Киев, , 11:45 — REGNUM Представитель Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Виктор Медведчук согласовал в Москве план, который позволит освободить около 50 лиц, удерживаемых в настоящий момент на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщил источник в столице России, знакомый с деталями переговорного процесса.

Источник особо подчеркнул, что детали этого плана являются секретными. Вместе с тем, по его словам, поскольку все детали этого плана уже согласованы в Москве, его реализация сейчас зависит от Киева. В частности, именно украинские власти должны принять решение о приведении его в действие, что позволит Киеву освободить порядка 50 удерживаемых лиц, которые содержатся на неподконтрольной украинским властям территории.

ИА REGNUM напоминает, на официальном уровне участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в очередной раз обсудят обмен пленными 1 февраля в Минске. Между тем, накануне вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на трехсторонних переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что именно Россия и представители республик Донбасса заблокировали исполнение Минских соглашений по вопросу обмена пленными.