Владимир Путин назначил Александра Фомина замглавы Минобороны
Сменилось руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Москва, 31 января 2017, 12:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра обороны. Им стал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина.
Одновременно директором ФСВТС в свою очередь назначен замглавы «Ростеха» Дмитрий Шугаев.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
- 30 Января 2017 В Югре сменили гендиректора правительственного медиахолдинга
-
- 30 Января 2017 Назначен руководитель новосибирского департамента по охране животного мира
-
- 31 Января 2017 Путин назначил нового замминистра обороны РФ
-
- 31 Января 2017 Путин сменил начальника кремлевского управления по общественным проектам
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
NB!
31.01.17
Между Калининградом и Кёнигсбергом
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
NB!
31.01.17
«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
NB!
31.01.17
В сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
NB!
31.01.17
«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
NB!
31.01.17
Foreign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
NB!
31.01.17
Обаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
NB!
31.01.17
Москва. Мастерство. Предельная точность
NB!
31.01.17
«Рай» для избранных Кончаловским
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?