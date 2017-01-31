Владимир Путин назначил Александра Фомина замглавы Минобороны Политика Сменилось руководство Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Москва, , 12:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя министра обороны. Им стал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина. Одновременно директором ФСВТС в свою очередь назначен замглавы «Ростеха» Дмитрий Шугаев.

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