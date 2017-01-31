В России в 2016 году предотвращено более 40 терактов

В частности, были предотвращены теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Ингушетии

Москва, , 12:07 — REGNUM В России в 2016 году спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили более 40 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

«В частности, были предотвращены теракты в Москве, Санкт-Петербурге и Ингушетии, а также около здания посольства Франции в Москве», — уточнил Кулягин.

По его словам, отмечено снижение террористической активности в РФ «В прошедшем году антитеррористическая деятельность осуществлялась в условиях повышенного уровня террористических угроз, исходящих от международных террористических группировок и бандглаварей, действующих в России», — отметил Кулягин.

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