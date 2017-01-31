Посол США: Президента Дутерте ввели в заблуждение

Так отреагировало дипломатическое ведомство на слова главы Филиппин о строительстве США складов с оружием

Манила, , 12:04 — REGNUM Посол США на Филиппинах Сунг Ким заявил, что США не занимаются строительством оружейных складов на территории островного государства, сообщает Assocuated Press.

Данное заявления стало реакцией на предупреждение президента Филиппин Родриго Дутерте о вероятности денонсации оборонного соглашения, подписанного в 2014 году.

По данному соглашению вооруженные силы США имеют право на временное пребывание на территории Филиппин.

Сунг Ким заявил, что президент Дутерте «возможно, получил недостоверную информацию», что заставило его высказать свою озабоченность.

Напомним, 29 января президент Филиппин Родриго Дутерте определил три области, в которых вооруженные силы США создают склады с оружием, среди них провинция Палаван, которая находится в акватории Южно-Китайского моря.