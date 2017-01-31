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В сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy

Политика
Этого только и нужно Путину и «другим авторитарным лидерам»
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Александр Белов, 31 января 2017, 12:05 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп, который считает, что его навыки делового переговорщика могут быть применимы к миру внешней политики, ошибается в том, что дипломатию можно свести до сделок в коммерческом стиле. Если США вместо следования долгосрочной стратегии, будут стремиться к отдельным соглашениям, Америка проиграет, пишет Дэниэл Б. Беэр в статье для The Foreign Policy.

Автор отмечает, что ни в одной другой области внешней политики США деловой подход Дональда Трампа не сопряжен с такой опасностью, как в случае с попытками президента-республиканца пойти навстречу Владимиру Путину. Непонятно, чем вызвано желание Трампа — его глупостью или наличием у России компромата на главу Белого дома. При этом беспокойство граждан США должны вызывать не только его взгляды на Путина и мотивы Кремля, но и неоднократные заявления о необходимости заключать сделки для улучшения отношений.

Готовность Трампа сесть с Путиным и выложить все на стол в надежде выйти победителем — это первый шаг к провалу, поскольку пойдя на сделку с Россией, Трамп не проявит себя как государственный деятель, но дешево продаст лидерство США в мире. Трамп, может быть, и считает себя прозорливым, когда использует возможность признания «аннексии» Крыма и окончания санкций как приманку для Владимира Путина, но ему и его команде невдомек, что лишь сев обсуждать с Москвой сделки — именно такие, какие и хочет Кремль, — США уже проиграют.

И неважно, что в ответ Трамп или его команда ожидают от России. Уже самим фактом соглашения с Путиным подрываются принципы международного права, а на смену миру, в котором ключевую роль играют правила, придет система сделок. Именно к таким «беспринципным сделкам» и стремятся Путин и «другие авторитарные лидеры», тогда как те, кто выступает за мир во всем мере, глобальную процветание и свободу человека приложили огромные усилия, чтобы этот мир остался в прошлом.

Это тем не менее не означает, что администрация Трампа не должна вести диалог и переговоры с Москвой. Но эти переговоры должны продвигать международный мир и безопасность, а их предметом не могут становиться фундаментальные принципы международной системы. Пойти по этому пути — значит, проиграть еще до начала переговоров.

Таким образом, хотя Путин и не отказался бы от Ялты-2 — соглашения о разделении Европы на сферы влияния, — пойти на это, значит, отказаться от морального лидерства США. Последствия такого шага не будут ограничиваться Европой, поскольку Китай, готовящийся к следующим шагам в Южно-Китайском море, будет внимательно следить за готовностью США защищать принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.

Иными словами, этот путь ведет, по мнению автора, к эпохе неопределенности, в которой может случиться все, что угодно. Это будет мир, где странам придется бороться за преимущества, в том числе с помощью размещения своих вооруженные сил, чтобы иметь возможность заключать сделки, а не становиться их объектами.

regnum author Александр Белов
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