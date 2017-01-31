В России в 2016 году ликвидированы более 140 террористов

Москва, , 12:01 — REGNUM В России в 2016 году в минувшем году ликвидировано более 140 террористов, в том числе 24 главаря, еще более 900 боевиков и их пособников задержаны. Об этом сегодня, 31 января, заявил на брифинге заместитель главы аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Также за год период заблокированы счета более 2 тыс. лиц, причастных к терроризму, пресечена деятельность 34 вербовщиков, выявлены 86 российских граждан, пытавшихся вступить в террористические организации.

За год у террористов изъято 199 самодельных взрывных устройств, более 800 единиц огнестрельного оружия.