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Полиция Индонезии заблокирует митинг в Джакарте

Политика
Очередной митинг с требованием отставки губернатора-христианина пройдет за несколько дней до выборов
Полиция в Индонезии
Иллюстрация: Xsurf.nl
Полиция в Индонезии

Джакарта, 31 января 2017, 11:31 — REGNUM  Индонезийская полиция заблокирует митинг в Джакарте, который планирует провести «Исламский фронт защиты» (ИФЗ), если он будет иметь ярко выраженную политическую окраску, сообщает Reuters.

Начальник полиции Джакарты Мохаммед Ириаван заявил, что митинг запланирован на 11 февраля, за четыре дня до выборов губернатора. Если он будет носить политическую окраску, то будет запрещен.

«Предвыборная кампания не должна быть испорчена подобными протестами», — заявил Ириаван.

«Судя по заявлениям в социальных сетях, предлагающим осуществлять на митинге призывы голосовать за кандидата-мусульманина, акция планирует быть политической», — добавил начальник полиции.

За последний год ИФЗ уже провел два митинга, их целью была отставка губернатора-христианина Басуки Чахая Пурнама, по мнению протестующих, оскорбившего Коран.

Напомним, губернатор Индонезии Басуки Чахая Парнуама, первый на этом посту руководитель, не исповедующий ислам. После того как он был обвинен в оскорблении ислама, за что по законам Индонезии грозит до пяти лет лишения свободы, на улицах города вспыхнули массовые беспорядки.

4 ноября 2016 года в них участвовало свыше 100 тыс. мусульман. Следующий митинг протеста собрал уже свыше 200 тыс. 11 февраля планируется провести еще одну акцию протеста, которая состоится за несколько дней до выборов губернатора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии губернатора Джакарты судят за богохульство

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Политическая жизнь Индонезии
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