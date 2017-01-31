На пост мэра челябинского Копейска претендуют 11 кандидатов

Копейск, Челябинская область, , 11:23 — REGNUM Конкурсная комиссия по отбору кандидата на вакантную должность главы Копейска Челябинской области завершила прием документов. Городской округ изъявили желание возглавить 11 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Собрании депутатов Копейского городского округа.

Подали полный пакет документов и были зарегистрированы в качестве кандидатов: председатель Общественного Фонда инвалидов войны в Афганистане города Челябинска «Булат» — Булат Ахметгаянов, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность» Дильдабек Калиев, экс-зампрокурора Челябинской области Владимир Можин, начальник мобилизационного отдела управления делами губернатора Челябинской области Владимир Бунеев, директор ЗАО «УК Горводоканал» Николай Сединкин, начальник отдела федерального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, пенсионерка Ирина Рыжкова, депутат Собрания депутатов Копейского городского округа Дмитрий Сумин, пенсионер Эдуард Кинстлер, директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павел Демин и безработный Сергей Чернооков.

Неожиданным стал отказ вновь претендовать на должность нынешнему исполняющему обязанности главы Копейска Владимира Бисерова. По мнению местных политологов, таким образом областные власти пошли на компромисс и не стали продавливать «своего» ставленника. Ставка же в новой выборной процедуре региональной власти, по данным экспертов, будет сделана на сотрудника прокуратуры, как отмечается, представителя «магнитогорской команды», Владимира Можина.

Трое из кандидатов подали документы повторно, после избирательного процесса осенью 2016 года. Это Николай Сединкин, который заручился поддержкой Копейской общественной палаты, управляющий товариществом «Новое время», депутат Собрания депутатов Копейска Дмитрий Сумин и Дильдабек Калиев.

Отбор из заявившихся кандидатов будет произведен в феврале, а 10 марта 2017 года депутаты Собрания депутатов Копейского городского округа изберут нового главу Копейска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Владимир Устинов в декабре ушёл в отставку. На своём посту он не пробыл и месяца. По официальной версии, причиной отставки стало состояние здоровья.

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