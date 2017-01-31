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Трамп уволил сомневающуюся в законности указа о мигрантах и.о. генпрокурора

Политика
«Президент Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора, которая проигнорировала его указ о недопуске мигрантов»

Вашингтон, 31 января 2017, 06:16 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп освободил от обязанностей и.о. главы Минюста страны Салли Йейтс. Ранее она выразила сомнение по поводу того, что выполнение указа президента о мигрантах является законным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как говорится в сообщении, и.о. генпрокурора «предала министерство юстиции», когда отказалась выполнять законный приказ. Он, отмечается, направлен на защиту граждан США.

Ранее ИА REGNUM писало, что исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс дала указание американским юристам Минюста не отстаивать указ Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

Йейтс поставила под сомнение объективность указа главы государства «О защите страны от въезда иностранных террористов» от 27 января 2017 года. Йейтс была не уверена в том, что выполнение этого указа законно.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия задерживает его кандидатов на посты в кабинете по политическим причинам. Салли Йейтс была назначена и.о. генропрокурора еще во время президентства Барака Обамы.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура США сомневается в обоснованности указа Трампа о мигрантах

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