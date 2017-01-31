Премьер-министр Австралии: Трамп не запретит въезд в США австралийцам

Канберра, , 05:58 — REGNUM Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл успокоил австралийских граждан, имеющих также гражданство одной из семи мусульманских стран, запрет на въезд из которых в Соединенные Штаты ввел президент США Дональд Трамп, передает Reuters 31 января.

«Владельцы австралийского паспорта будут иметь возможность путешествовать в Соединенные Штаты таким же образом… Независимо от места их рождения или двойного гражданства», — сообщил Тернбулл.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон вводит 90-дневный запрет въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали.

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