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СМИ: В апреле у границ России НАТО проведет новые военные учения

Политика
На территории Латвии

Рига, 31 января 2017, 05:46 — REGNUM  Члены Североатлантического альянса намерены провести новые учения у границ России. Как сообщает The Daily Express со ссылкой на заявление главы Минобороны Латвии, десять стран, входящих в НАТО, планируют в апреле этого года провести совместные военные учения у российской границы.

Отмечается, что мероприятие может состояться в период с 17 по 30 января в Латвии. В учениях будут участвовать солдаты из США, Германии, Канады, Эстонии, а также военные из ряда других стран.

Напомним, что Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании негативно отзывался о НАТО, говоря, что некоторые небольшие страны, входящие в альянс, почти не вносят свой вклад в организацию.

Однако после переговоров с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй сообщалось, что Трамп оказал полностью поддержку альянсу. Мэй заявила, что Трамп признает значимость НАТО в плане обеспечения безопасности и обороны.

Что же касается Латвии и проводимых на ее территории военных учений, то эта прибалтийская страна вступила в Североатлантический альянс в 2004 году. С тех пор страна предоставляет свою террарию для того, чтобы союзные с ней государства могли проводить военные учения, напоминает The Daily Express.

Как ранее заявил министр обороны России Сергей Шойгу, большинство учений стран НАТО направлены против РФ. Причем вместо того, чтобы бороться с реальной угрозой — терроризмом — члены альянса объявляют именно Россию угрозой номер один.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии пройдут крупные учения десяти стран НАТО

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