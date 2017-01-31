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Генпрокуратура США сомневается в обоснованности указа Трампа о мигрантах

Политика
Юристы американского министерства юстиции не будут отстаивать в судах указ Трампа

Вашингтон, 31 января 2017, 05:25 — REGNUM  Указ нового президента США Дональда Трампа по поводу ужесточения иммиграционной политики страны не будет отстаиваться американскими юристами Минюста. Такое указание им дала исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правовом ведомстве.

Согласно информации источников, Йейтс сомневается насчет того, что указ президента от 27 января являются юридически обоснованным. В меморандуме, направленном и.о. генпрокурора США сотрудникам министерства юстиции, говорится, что Йейтс не убеждена в том, что исполнение этого указа законно.

Напомним, что ранее в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Массачусетс и Виргиния были поданы иски против указа главы США. Поэтому юристы Минюста страны от лица государства выступают на судебных процессах по делам об оспариванию распоряжений администрации Белого дома и правительства.

Как ранее сообщалось, что указ Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» был подписан 27 января. Он предусматривает 120-дневный запрет на прием беженцев и 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Читайте ранее в этом сюжете: Несмотря на указ Трампа, около 900 беженцев смогут въехать в США

Читайте развитие сюжета: Трамп уволил сомневающуюся в законности указа о мигрантах и.о. генпрокурора

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