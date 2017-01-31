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Парламентарии Великобритании предложили 60 страниц поправок в план Brexit

Политика
«Для реализации решения почти все сделано, точка невозврата уже прошла»

Лондон, 31 января 2017, 05:10 — REGNUM  Парламентарии предложили правительству Терезы Мэй 60 страниц поправок по выходу Великобритании из Европейского Союза, передает Reuters 31 января.

Сообщается, что законодатели, которые не согласны с планами правительства оставить единый рынок ЕС — стратегией, названной «жесткий Brexit», — «готовятся к бою». Предложенные поправки должны «смягчить» планы правительства и «затормозить» процесс выхода страны из Евросоюза.

Тем не менее, для их принятия нужно одобрение обоих палат парламента — Палаты общин и Палаты лордов. И если в Палате лордов Консервативная партия Терезы Мэй не имеет большинства. то в Палате общин консерваторы имеют безоговорочное преимущество. И консерваторы уже заявили, что партия не намерена принимать никакие поправки в план правительства.

«Для реализации решения почти все сделано, точка невозврата уже прошла», — считает министр по Brexit Дэвид Дэвис. — Мы спросили людей Великобритании, и если они хотят выйти из ЕС, они должны это получить».

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Великобритании 23 июня 2017 года проголосовали за Brexit — выход страны из Европейского союза. Переговоры со странами ЕС по соглашению о выходе начнутся в марте текущего года и должны занять около двух лет.

Читайте ранее в этом сюжете: The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»

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