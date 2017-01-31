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«Выборы прошли отлично — почти никто не голосовал»

Политика
Выборы президента Гаити проходили в ситуации гуманитарного кризиса

Порт-о-Пренс, 31 января 2017, 04:52 — REGNUM  Международные наблюдатели высоко оценили власти Гаити за проведение выборов президента, однако посетовали, что на голосование пришло мало людей, сообщает Associated Press 31 января.

Наблюдатели из 77 стран отметили, что выборы явились «важной вехой для укрепления демократических институтов в Гаити». Тем не менее, в предварительном докладе миссии сообщается, что «немногие граждане решили отдать свой голос», особенно в городских районах.

Отмечается, что итог по явке избирателей на президентских выборах на Гаити так и не был подведен. По сообщениям СМИ, на некоторых избирательных участках явка была «ничтожной».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента в ноябре 2016 года проходили в ситуации гуманитарного кризиса, связанного с ураганом «Мэтью», разрушившим западное побережье страны. Тем не менее, голосование было признано состоявшимся, избранным президентом объявлен Жовенель Моиз, инаугурация которого состоится 7 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Избранный президент Гаити отверг обвинения в отмывании денег

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