Президента Суринама будут судить за убийства

Адвокат президента «понятия не имеет», что будет делать правительство

Парамарибо, , 04:28 — REGNUM Военный суд Суринама принял решение возобновить судебный процесс против президента страны Дези Боутерсе, который обвиняется в убийстве политических противников во время диктатуры в 1980-е годы, передает Associated Press 31 января.

Боутерсе, который является действующим президентом Суринама, и 25 его соратников обвиняются судом южноамериканской страны в убийстве 15 известных журналистов, юристов и профсоюзных лидеров в 1982 году.

Сообщается, что в июне прошлого года президент Боутерсе вынес предписание генеральному прокурору страны о прекращении судебного разбирательства «в интересах национальной безопасности», однако суд счел данное действие нарушением своего законного права.

Пока неизвестно, воспользуется ли президент вторично правом на прекращение суда, которое он имеет по конституции страны.

«Я юрист, а не член правительства. Я понятия не имею, что правительство будет делать сейчас», — сообщил журналистам Ирвин Канхай, адвокат Боутерсе.

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