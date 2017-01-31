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Мексика может обратиться в ООН по поводу планов США построить стену

Политика
...на границе между странами

Мехико, 31 января 2017, 04:09 — REGNUM  Мексика выступает против решения США построить стену на границе. Так, мексиканские власти могут вынести на рассмотрение Организации Объединенных Наций заявление против американского правительства в связи с этими планами. Об этом сообщил глава МИД латиноамериканской страны Луис Видегарай в интервью телеканалу Televisa.

Министр заявил, что власти не исключают никаких возможностей, стране нужно принять действенные меры после того, как эти события произойдут. Видегарай подчеркнул, что пока никаких конкретных решений по поводу строительства стены у Мексики нет, но различные возможности на это счет не исключаются.

По словам главы МИД Мексики, отношения между двумя странами играют огромную роль для латиноамериканской страны: «от них зависят миллионы рабочих мест и инвестиции». Поэтому Мексика не может прекратить диалог по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе.

Напомним, что 25 января Дональд Трамп подписал указ о возведении «крупного физического барьера» на границе с Мексикой. Причем отмечалось, что реализация этого проекта должна начаться в ближайшее время.

В свою очередь, мексиканские власти осудили это решение. В то же время решение Трампа по поводу стены на границе с Мексикой поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он назвал это отличной идеей.

Отметим, что на минувшей неделе Луис Видегарай вместе с министром экономики Ильдефонсо Гуахардо провел в Вашингтоне ряд встреч с представителями новой администрации США.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Мексики: Белый дом меняет риторику в отношении пограничной стены

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