Теракт в мечети не повлиял на «уровень угрозы» в Канаде
Оттава, 31 января 2017, 03:53 — REGNUM По сообщению министра безопасности Ральфа Гудэйла, национальный уровень террористической угрозы в Канаде сохранен на прежнем «среднем» уровне, несмотря на теракт в мечети, передает Reuters 31 января.
По словам министра, преступник, убивший шестерых и ранивший 17 человек в мечети Квебека, уже задержан. По предварительной информации, он действовал в одиночку.
Напомним, в воскресенье вечером Премьер-министр Джастин Трюдо назвал стрельбу, которая произошла во время молитвы в мечети в воскресенье вечером, «террористическим актом». Однако, в отличие от президента США Дональда Трампа, Трюдо воздержался от резких действий для борьбы с терроризмом.
Более того, вчера министр по вопросам иммиграции Канады Ахмед Хуссейн заявил, что страна готова помочь мигрантам, которых не пускают в США в связи с указом президента Соединённых Штатов «О защите страны от въезда иностранных террористов».
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