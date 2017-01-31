Полиция допросила Фийона и его супругу по делу о «фальшивой занятости»

Париж, , 03:36 — REGNUM Кандидат в президенты Франции от партии правых и центристов Франсуа Фийон подтвердил, что он был допрошен следователями по делу о «фальшивой занятости» его супруги, передает Reuters 31 января.

Супруга кандидата, Пенелопа Фийон, также ответила на вопросы следователей полиции. По словам Фийона, они вместе предоставили полиции информацию, которая поможет «установить истину о работе, проводимой мадам Фийон».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на пост президента Франции уже заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов, если станет фигурантом расследования «фальшивой занятости» его супруги, о которой заявили СМИ Франции — Пенелопа Фийон, которая работает с мужем в политике с 1980 года, получила €500 тысяч в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев, находясь на должности помощника своего мужа.

Стоит отметить, что французское законодательство не запрещает нанимать родственников на различные должности в государственных структурах, если их трудоустройство не фиктивно.

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