Сенат США завершил дебаты по поводу утверждения Тиллерсона госсекретарем

В ином случае демократы могли заблокировать назначение Тиллерсона на этот пост

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Дебаты по вопросу утверждения экс-главы нефтяного гиганта ExxonMobil Рекса Тиллерсона в качестве нового государственного секретаря официально завершились в Сенате Конгресса США в понедельник, 30 января. За прекращение споров проголосовали 56 сенаторов, «против» — 43, свидетельствуют результаты голосования.

Это решение говорит о том, что вопрос об окончательном утверждении Тиллерсона госсекретарем США может быть поставлен на голосование уже на одном из ближайших заседаний.

Эта формальная процедура, завершившаяся в понедельник, играет важную роль. Дело в том, что представители Демократической партии, за которыми — 48 мест в Сенате, могли при возможности заблокировать утверждение кандидатуры бывшего руководителя ExxonMobil на пост госсекретаря. Демократы могли это сделать, потребовав применить правило, по которому для прекращения дебатов требовалось бы 60 голосов.

Напомним, что ранее, как сообщалось, демократы пытались заблокировать указ президента страны Дональда Трампа об иммиграции, а также требовали перенести утверждение Рекса Тиллерсона в должности главы Государственного департамента.

Так, сенатор Дайэнн Файнстайн заявил о внесении законопроекта об отмене иммиграционного указа Трампа, ужесточающий въезд на территорию США граждан других стран. Также сенатор из Нью-Йорка Чарльз Шумер потребовал приостановить процедурное голосование по кандидатуре госсекретаря.

Ранее ИА REGNUM писало, что назначение Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря вызвало споры между республиканцами и демократами. Главной причиной тому послужили связи Тиллерсона с российским руководством в его бытность главой ExxonMobil. Кроме того, осенью 2012 года Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

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