Вторник, 31 Января 2017 года
07:05:25 МСК

Сенат США завершил дебаты по поводу утверждения Тиллерсона госсекретарем

Политика
В ином случае демократы могли заблокировать назначение Тиллерсона на этот пост
Рекс Тиллерсон
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Рекс Тиллерсон

Вашингтон, 31 января 2017, 03:33 — REGNUM  Дебаты по вопросу утверждения экс-главы нефтяного гиганта ExxonMobil Рекса Тиллерсона в качестве нового государственного секретаря официально завершились в Сенате Конгресса США в понедельник, 30 января. За прекращение споров проголосовали 56 сенаторов, «против» — 43, свидетельствуют результаты голосования.

Это решение говорит о том, что вопрос об окончательном утверждении Тиллерсона госсекретарем США может быть поставлен на голосование уже на одном из ближайших заседаний.

Эта формальная процедура, завершившаяся в понедельник, играет важную роль. Дело в том, что представители Демократической партии, за которыми — 48 мест в Сенате, могли при возможности заблокировать утверждение кандидатуры бывшего руководителя ExxonMobil на пост госсекретаря. Демократы могли это сделать, потребовав применить правило, по которому для прекращения дебатов требовалось бы 60 голосов.

Напомним, что ранее, как сообщалось, демократы пытались заблокировать указ президента страны Дональда Трампа об иммиграции, а также требовали перенести утверждение Рекса Тиллерсона в должности главы Государственного департамента.

Так, сенатор Дайэнн Файнстайн заявил о внесении законопроекта об отмене иммиграционного указа Трампа, ужесточающий въезд на территорию США граждан других стран. Также сенатор из Нью-Йорка Чарльз Шумер потребовал приостановить процедурное голосование по кандидатуре госсекретаря.

Ранее ИА REGNUM писало, что назначение Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря вызвало споры между республиканцами и демократами. Главной причиной тому послужили связи Тиллерсона с российским руководством в его бытность главой ExxonMobil. Кроме того, осенью 2012 года Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы «за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепартаменте США начались кадровые перестановки

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Дмитрий Буянов«Больше бургеров — больше демократии!»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
30.01.17
Бывшие белорусские оппозиционеры симпатизируют Русскому миру
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Общество
NB!
30.01.17
Назарбаев объявил начало «третьей модернизации» в Казахстане
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
ещё главное