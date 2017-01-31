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Офис ООН в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу

Политика
Спецпосланник ООН подтвердил факт обстрела
Саудовская Аравия
Al Jazeera English
Саудовская Аравия

Сана, 31 января 2017, 02:54 — REGNUM  По сообщениям региональных СМИ, офис Организации Объединенных Наций на юге Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу, передает Reuters 31 января.

Согласно опубликованной информации, здание, находящееся в провинции Дахран аль-Джануб, которое находится в распоряжении миссии ООН, пострадало от обстрела, произведенного с территории Йемена.

Спецпосланник ООН по урегулированию конфликта в Йемене Исмаил Ульд Шейх Ахмед подтвердил факт обстрела, но не возложил ответственность за него на какую-либо из сторон конфликта. Представитель ООН подчеркнул, что «особенно трагично, что это нападение произошло тогда, когда мы призываем к восстановлению прекращения огня».

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв за два года конфликта в Йемене превысило 10 тысяч человек, миллионы бежали от войны. Гражданская война уже признана крупнейшей гуманитарной катастрофой в регионе, и конца противостоянию между правительством хуситов и саудовской коалицией пока не видно.

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