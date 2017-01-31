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Украина вновь обвиняет Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Политика
Москва подобные обвинения в свой адрес не раз отвергала
Поджигатель
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поджигатель

Киев, 31 января 2017, 02:41 — REGNUM  В обострении ситуации в Донбассе МИД Украины обвинил Россию. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Из сообщения следует, что усложнение ситуации в Донбассе — это со стороны России «резкое игнорирование» обязательств в рамках минских соглашений. Более того, представители украинского МИДа обратились к своим международным партнерам с просьбой надавить на Москву, говорится в заявлении.

Напомним, что ранее в министерстве оборон Донецкой народной республики сообщили об эскалации конфликта в Донбассе. В понедельник при очередной попытке атаковать позиции ополчения более чем десять украинских военных были убиты и еще 15 получили ранения.

Дело в том, что утром 30 января город Макеевка подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Как сообщили в военном ведомстве ДНР, в результате погиб один человек, еще трое получили ранения.

Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что ополчение пыталось якобы штурмом взять их позиции в районе Авдеевки. Причем ранее из-за обстрелов Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения оказалась обесточена, сообщали коммунальщики.

Из-за обострения ситуации в Донбассе, как заявили в администрации украинского президента, Петр Порошенко был вынужден прервать свой визит в Германии и вернуться на Украину, писало ИА REGNUM.

Что касается реакции российской стороны на обвинения со стороны Киева, то ранее Россия не раз отвергала подобные обвинения, объясняя, что не является стороной гражданского конфликта на территории соседнего государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко прервал визит в Германию, объяснив это обстрелами Авдеевки

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