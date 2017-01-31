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Глава МИД Франции прибыл в Иран, чтобы «защитить ядерную сделку»

Политика
Жан-Марк Айро прибыл в Тегеран с двухдневным визитом
Жан-Марк Айро
ActuaLitté
Жан-Марк Айро

Тегеран, 31 января 2017, 02:25 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро прибыл в Тегеран с двухдневным визитом, чтобы «защитить» ядерное соглашение с Ираном, передает Associated Press 31 января.

Сообщается, что глава французского МИДа намерен провести переговоры по вопросу «ядерной сделки» с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, а также с президентом Ирана Хасаном Роухани.

По словам Айро, которого сопровождают несколько десятков представителей бизнес-сообщества Франции, ядерное соглашение «уже приносит свои плоды» — между Ираном и Францией усилился культурный обмен, существуют совместные экономические проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, «ядерная сделка» с Ираном была заключена 15 июля 2015 года. По условиям соглашения, Иран и шесть «контролирующих» стран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Ядерное соглашение с Ираном, достигнутое во многом благодаря позиции администрации предыдущего американского президента Барака Обамы, «является бесполезным» и обещал его денонсировать. Тем не менее, пока соглашение, поддержанное ООН, считается действующим.

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