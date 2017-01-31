У берегов Йемена смертники попытались протаранить саудовское военное судно

Сана, , 02:10 — REGNUM Повстанцы-хоуситы атаковали военный корабль Саудовской Аравии у западного побережья Йемена. Инцидент произошел в понедельник, 30 января, передает Reuters со ссылкой на источники во властях королевства.

Сообщается, что на трех лодках смертники приблизились к фрегату. Одна из лодок врезалась в заднюю часть судна. В результате этого прогремел взрыв и начался пожар.

В итоге команде саудовского военного кораблю удалось потушить возгорание, и судно продолжило движение по ранее намеченному курсу. Однако без жертв не обошлось. Из-за произошедшего погибли два члена экипажа и еще три человека получили ранения.

В своем заявлении хоуситы обвинили военных из Саудовской Аравии в том, что судно принимало участие в «агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков».

В свою очередь, в штабе коалиционных сил этот инцидент охарактеризовали как теракт. Считается, что исполнителями были йеменские повстанцы, которые противостоят официальным властям страны.

Напомним, что в Йемене вот уже несколько лет идет гражданская война. Между собой борются с одной стороны боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, с другой стороны — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. Коалиция началась военную операцию в Йемене в марте 2015 года.

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