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Симоньян: В Прибалтике больше всего не любят RT

Политика
Главный редактор телеканала рассказала, что в прибалтийских странах часто вызывают на допросы людей, которые проходили собеседования в RT
Владимир Путин и Маргарита Симоньян на мультимедийной выставке, посвящённой 10-летию начала вещания телекомпании Russia Today
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Маргарита Симоньян на мультимедийной выставке, посвящённой 10-летию начала вещания телекомпании Russia Today

Москва, 31 января 2017, 01:54 — REGNUM  Наибольшее давление на деятельность телеканала Russia Today оказывается в странах Прибалтики. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос о то, в каких странах телеканалу работать сложнее всего из-за давления со стороны властей, Симоньян ответила, что очень много проблем имеется в Прибалтике, так как эти страны ведут себя «жестче всех». Главред поделилась, что разочарована этим и не понимает, что происходит в этих странах.

«Потому что для нас уже стало нормой, когда ладно наших журналистов, а просто людей, которые приходили к нам на собеседования, потом вызывают на собеседования в спецслужбы и задают им вопросы», — рассказала Симоньян.

Она подчеркнул, что это страшное явление. Для европейских стран, которые считают себя носителями демократии, заявляют об уважении принципов и свобод, «это такая дикость».

Напомним, что ранее разгорелся скандал из-за того, что британский банк NatWest направил RT письмо, где проинформировал о закрытии всех счетов телеканала в Соединенном Королевстве. Причем отмечалось, что это решение пересмотру не подлежит.

Однако в понедельник, 30 января, стало известно, что британский банк NatWest решил не закрывать счета телеканала RT UK в Великобритании.

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