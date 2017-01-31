Мексика готова спонсировать нелегальных мигрантов в США

Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». реж. Джо Менендес. 2007. США

Мехико, , 01:47 — REGNUM Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что правительство страны намерено выделить около $50 млн на юридическую поддержку нелегальных мигрантов, находящихся в США, «в целях содействия соблюдению прав мексиканцев», передает Associated Press 31 января.

Сообщается, что денежные средства будут направлены на помощь мексиканским мигрантам, которых намерены депортировать из Соединенных Штатов.

По словам Видагарая, правительство Мексики не намерено «препятствовать исполнению закона», однако «намерено сосредоточить деньги на основной цели, которой является защита прав мексиканцев».

«Это означает юридические консультации, информационные кампании, найм адвокатов, если это необходимо», — пояснил Видегарай.

Напомним, согласно планам администрации президента США Дональда Трампа, в стране будет ужесточено миграционное законодательство, на границе с Мексикой планируется строительство стены, которая должна полностью прекратить нелегальную миграцию в Соединенные Штаты с южной границы.

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