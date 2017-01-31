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Нетаньяху хочет уговорить Трампа возобновить санкции против Ирана

Политика
По словам израильского политика, «иранская агрессия» не должна оставаться без ответа
Биньямин Нетаньяху
Иллюстрация: Kremlin.ru
Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, 31 января 2017, 01:37 — REGNUM  Израиль планирует поставить перед новым американским президентом США Дональдом Трампом вопрос о санкциях в отношении Ирана. С соответствующим заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеозаписи, которую выложил на своей странице в Facebook.

Как утверждает Нетаньяху, против Ирана необходимо возобновить санкции из-за иранских испытаний баллистических ракет. А это, по словам политика, является грубым нарушением резолюции совета безопасности ООН.

Поэтому во время предстоящей встречи между главами США и Израиля в Вашингтоне Нетаньяху планирует поднять вопрос о возобновлении антииранских санкций.

«Иранская агрессия не должна остаться без ответа», — считает израильский премьер.

Напомним, что в 2012 году США и ЕС ввели против Ирана санкции за ядерную программу страны. Ряд экономические ограничительных мер негативно сказался на экономике страны, в частности, ИРИ утратила часть своей доли на международном нефтяном рынке. В январе 2016 года часть ограничительных мер против Ирана была отменена, так как Ирану и США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии удалось принять Совместный всеобъемлющий план действий.

В ноябре 2016 года Барак Обама продлил на год санкционный режим в отношении Ирана. По словам Обамы, отношения с ИРИ не вернулись в нормальное русло, поэтому режим санкций, провозглашённый 14 ноября 1979 года, должен продолжаться и после 14 ноября 2016 года.

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