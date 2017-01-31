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Гражданам США могут запретить въезд в Ирак

Политика
Парламент Ирака надеется «оказать давление на американскую администрацию»
США США

Багдад, 31 января 2017, 01:31 — REGNUM  Парламент Ирака принял «рекомендацию» правительству, согласно которой гражданам США может быть запрещен въезд в страну, передает Associated Press 31 января.

Заместитель спикера парламента шейх Хумама Хамуди пояснил, что парламент действует в целях «оказать давление на американскую администрацию», принявшую решение о запрете приема мигрантов из Ирака.

Также известно, что против решения администрации президента США Дональда Трампа также выступил МИД Ирака, который «сожалеет» о принятии данной меры против страны, которая считает США «союзником и стратегическим партнером».

«Это удивительно, что Ирак подвергается данному воздействию, потому что он не входит в число стран, которые экспортируют террористов или такфиристскую идеологию, -говорится в заявлении МИДа. — Иракское сообщество внутри США пользуется хорошей репутацией, его члены не участвуют в какой-либо террористической деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Закон на 90 дней запрещает въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали.

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