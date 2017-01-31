Асад: Запад хочет ввергнуть Сирию и Венесуэлу в хаос за отказ подчиняться

Каракас, , 01:10 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил сирийского лидера Башара Асада с успехами в войне против террористов и выразил поддержку САР. Об этом Мадуро заявил во время прошедших в понедельник, 30 января, телефонных разговоров с Асадом, пишет агентство Sana.

Во время беседы венесуэльский президент отметил, что победы в войне против различных террористических группировок на территории САР стали возможны благодаря стойкости сирийцев и сплоченности руководства.

Мадуро также высказался за скорейшее установление в Сирии мира. Помимо этого, стороны обсудили ситуации в обеих странах.

Башар Асад, в свою очередь, обратил внимание на то, что происходящее и в Сирии, и в Венесуэле может расцениваться как попытка Запада их ослабить и посеять хаос. Также сирийский лидер поблагодарил своего коллегу за поддержку.

Как ранее писало ИА REGNUM, сегодня Венесуэла переживает не лучшие времена. Так, венесуэльский парламент принял решение о лишении полномочий Николаса Мадуро. Но позже Верховный суд признал незаконной резолюцию парламента страны об отстранении от власти президента. Глава государства, в свою очередь, назвал это «путчем». В начале января Мадуро даже заявил о создании Специальной команды «Антишок», которой будет «делегирована борьба против государственного переворота». При этом большая часть населения выступает за отставку действующего президента.

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