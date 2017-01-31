Ставропольских чиновников накажут за разрешение на индивидуальное отопление

Ставрополь, , 06:56 — REGNUM



Муниципальные власти в Ставропольском крае будут привлекать к ответственности за выдачу разрешений на установку индивидуального газового оборудования в отдельных квартирах многоквартирных домов. В регионе 3,3 тысячи собственников квартир перешли к индивидуальным системам отопления.

Они используют для отопления и подогрева воды индивидуальные газовые котлы в домах с центральным отоплением, что создает угрозу для таких домов. В ряде регионов подобные ситуации уже приводили к взрывам с серьезными последствиями.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, больше всего индивидуальных систем отопления в многоквартирных домах установлено в Минераловодском, Петровском, Предгорном, Благодарненском, Ипатовском районах Ставропольского края.

Вместе с тем, органы местного самоуправления не обладают достаточными полномочиями для выдачи разрешений на проведение индивидуальных систем отопления в многоквартирных домах.

Первый вице-премьер региона Иван Ковалев сообщиь на совещании в региональном правительстве, что муниципальным властям, незаконно выдававшим такие разрешения, грозит ответственность.

Губернатор поручил провести анализ случаев взрывов газа в других регионах и принять необходимые меры в крае.

Отметим, что накануне один человек погиб, двое пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Белорецке Башкирии. Инцидент произошел в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки.

27 января в Красноярске один человек пострадал при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в ноябре 2016 года прошла проверка безопасности газового хозяйства в жилых домах, соцобъектах и на производствах после серии взрывов газа по России.

Тогда 6 ноября при взрыве бытового газа в жилом доме города Иваново погибли шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Еще шесть человек с травмами доставлены в больницу. 8 ноября в области было объявлено днем траура.

В тот же день около 19:30 в частном доме пригорода Хасавюрта произошел взрыв бытового газа. Один человек получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу. 23 октября из-за взрыва газа разрушились три верхних этажа первого подъезда 10-этажного дома в Рязани. Семь человек погибли, 16 пострадали, четверо из них госпитализированы.

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