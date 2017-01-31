«США планировали заставить Норвегию разрешить добычу нефти на Шпицбергене»

В распоряжении норвежских журналистов оказался документ, согласно которому борьба за углеводороды «международного» архипелага началась еще в 1970-е годы

Лонгйир, Шпицберген, Норвегия, , 00:29 — REGNUM Спецслужбы США стремились оказать давление на Норвегию, чтобы та разрешила зарубежным компаниям добывать нефть на шельфе Шпицбергена, сообщает NRK.

Норвежское СМИ ссылается на некий документ ЦРУ, согласно которому президент США Джеральд Форд (1974−1977) распорядился разработать политику Штатов в отношении Шпицбергена. В частности, согласно документу, Норвегию следовало заставить разрешить странам добывать нефть на шельфе архипелага. По расчетам американских спецслужб, запасы углеводородов там должны были быть эквивалентны всем запасам США или же объемам залежей Северного моря.

Оказывая давление на королевство, как утверждают норвежские СМИ, Вашингтон должен был обеспечить и гарантировать своим компаниям доступ к шельфу Шпицбергена. Отметим, споры вокруг правил пользования шельфом архипелага продолжаются до сих пор, Норвегия настаивает на распространении своего суверенитета на прилежащую акваторию и дно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января в водах Шпицбергена было задержано латвийское рыболовецкое судно «Сенатор». Экипаж был обвинен в незаконной добыче снежного краба. По некоторым оценкам, инцидент может иметь политическую подоплеку: контролируя добычу снежного краба — инвазивного сидячего вида ракообразных, — Норвегия пытается «прощупать почву», сможет ли она также контролировать использование и остальных ресурсов шельфа Шпицбергена.

Напомним, хозяйственная деятельность на Шпицбергене регламентируется соответствующим договором от 1920 года. Формально архипелаг находится под суверенитетом Норвегии, однако право использовать его природные ресурсы предоставляется всем странам, подписавшим договор. Власти Норвегии контролируют лишь исполнение законов королевства на территории архипелага.

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