Рогозин иронично прокомментировал слова МИДа Литвы о статусе Калининграда

Москва, , 00:28 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в шутливом тоне прокомментировал заявление МИДа Литвы с разъяснениями о том, что страна не собирается поднимать вопрос о пересмотре территориальной принадлежности Калининградской области.

На своей странице в Facebook Рогозин не без иронии написал: «Слава Богу, а то мы уже перепугались».

Как передавало ИА REGNUM, ранее литовский депутат Линас Бальсис выступил с заявлением о том, что Евросоюзу стоит поднять вопрос о пересмотре статуса Калининградской области и «возвращении» ее Европе. Так как, по мнению Бальсиса, Россия утратила право на область после «аннексии Крыма» и поэтому теперь статус государственной принадлежности земель бывшей Восточно Пруссии нужно обсуждать на международном уровне.

Позднее во внешнеполитическом литовском ведомстве, что страна не имеет территориальных претензий к соседним государствам и вопрос о статусе Калининграда поднимать не будет. В МИД Литвы заявили, что эта территория — интегральная часть РФ, но литовская сторона и в будущем не будет признавать одностороннего изменения границы.

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