Прокуратура США сняла все обвинения с корреспондента RT

Корреспондента Александр Рубинштейн был задержан 20 января, когда он освещал акции протеста в Вашингтоне

Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Американская прокуратура полностью сняла все обвинения с корреспондента российского телеканала RT Александра Рубинштейна, который был задержан в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 30 января, сообщает телеканал RT.

Напомним, 20 января, корреспондент RT Александр Рубинштейн, который освещал антитрамповские протесты в Вашингтоне, был задержан полицией.

В отношении Рубинштейна было заведено уголовное дело об участи в массовых беспорядках.

Министерство иностранных дел России назвало задержание Рубинштейна «вопиющим случаем» и выразило решительный протест.

Теперь стало известно, что все обвинения против корреспондента сняты.

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