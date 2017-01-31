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Министр иностранных дел Франции призвал отменить указ Трампа о мигрантах

Политика
«Я думаю, что отмена этого решения будет соответствовать здравому смыслу»
Ливия
David Stanley
Ливия

Париж, 30 января 2017, 23:47 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро призвал отменить указ президента США Дональда Трампа о запрете въезда на территорию Соединённых Штатов жителям семи исламских стран, сообщает AFP.

Глава французского МИД отметил, что «отмена этого решения будет соответствовать здравому смыслу».

Кроме того, Эйро назвал ситуацию вокруг этого указа «неприемлемой и очень неблагоприятной для заинтересованных лиц».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий приём беженцев на территорию США на 120 суток. Кроме того, сокращена квота на приём беженцев и запрещен на 90 дней въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали.

Читайте ранее в этом сюжете: Барак Обама высказал поддержку протестам против указов Дональда Трампа

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