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МИД Мексики: Белый дом меняет риторику в отношении пограничной стены

Политика
Может быть рассмотрен более гибкий вариант оплаты пограничной стены

Мехико, 30 января 2017, 23:36 — REGNUM  Есть признаки того, что правительство США готово рассмотреть более гибкий вариант оплаты строительства пограничной стены на границе с Мексикой, заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, сообщает 30 января Reuters.

«Я думаю, что это хороший знак. По крайней мере я расцениваю это таким образом. Мы видим, что риторика меняется», — сказал Видегарай.

Глава МИД отметил, что «значительная часть» бизнеса мексиканских наркокартелей сосредоточена в США.

Напомним, 29 января руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс заявил, что обсуждение способов оплаты строительства пограничной стены продолжается, рассматриваются возможности введения пограничного налога и другие финансовые меры.

Прибэс добавил, что определенные финансовые меры, возможно, будут применены в отношении наркокартелей или мигрантов, которые прибыли в США нелегально.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Мексики: Из-за налога США на импорт пострадают американцы

Читайте развитие сюжета: Мексика может обратиться в ООН по поводу планов США построить стену

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