МИД Мексики: Белый дом меняет риторику в отношении пограничной стены
Мехико, 30 января 2017, 23:36 — REGNUM Есть признаки того, что правительство США готово рассмотреть более гибкий вариант оплаты строительства пограничной стены на границе с Мексикой, заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, сообщает 30 января Reuters.
«Я думаю, что это хороший знак. По крайней мере я расцениваю это таким образом. Мы видим, что риторика меняется», — сказал Видегарай.
Глава МИД отметил, что «значительная часть» бизнеса мексиканских наркокартелей сосредоточена в США.
Напомним, 29 января руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс заявил, что обсуждение способов оплаты строительства пограничной стены продолжается, рассматриваются возможности введения пограничного налога и другие финансовые меры.
Прибэс добавил, что определенные финансовые меры, возможно, будут применены в отношении наркокартелей или мигрантов, которые прибыли в США нелегально.
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