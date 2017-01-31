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Порошенко прервал визит в Германию, объяснив это обстрелами Авдеевки

Политика
Президент Украины решил, что восстановление энерго‑ и теплоснабжения города требует его личного участия

Киев, 30 января 2017, 23:03 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в ФРГ, объяснив это обстрелом Авдеевки, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, Порошенко прервал визит в Германию «из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой».

Стоит отметить, что, по информации украинского министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, город Авдеевка в результате артобстрела остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. По его словам, правительству поручено развернуть штабы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и пункты обогрева для населения.

Украинские официальные источники традиционно обвинили в случившемся «оккупантов, боевиков и агрессоров», обстрелявших город из тяжелого оружия.

Напомним, с 29 января в районе Авдеевки украинские силовики пытаются прорвать оборону вооруженных сил ДНР. На данный момент в этом районе атаковавшие ополченцев украинские силовики потеряли восемь человек убитыми и 31 ранеными.

Город Авдеевка расположен к северу от Донецка и находится под контролем украинских силовиков.

Напомним, с апреля 2014 года в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, по данным ООН, погибло не менее 10 тысяч человек. Киев продолжает называть это «антитеррористической операцией» и «борьбой с российской агрессией».

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