Белый дом назвал дату встречи Нетаньяху и Трампа

Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 15 февраля, говорится в заявлении Белого дома, сообщает 30 января Reuters.

«Наши отношения с единственной демократией на Ближнем Востоке имеют решающее значение для безопасности обеих наших стран, и президент рассчитывает обсудить с премьер-министром дальнейшее стратегическое, технологическое, военное и разведывательное сотрудничество», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Напомним, в 2016 году был заключен договор о военной помощи Израилю, который Белый дом называл «самой крупной военной помощью в истории США». В нем говорилось о сделке на 10-летний период (2019−2028): о модернизации и без того передовых вооружений для Израиля, о выделении средств в размере до $38 млрд (на 27% больше, чем пакет предыдущей помощи), хотя Нетаньяху первоначально просил $45 млрд.

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