El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»

Мадрид, , 22:37 — REGNUM «Три балтийские страны поспешили подписать соглашение с США на присутствие их войск на своей территории до вступления в должность нового президента США. Трамп их напугал своими допрезидентскими заявлениями, проявившими его негативное отношение к НАТО, — пишет корреспондент портала Даниэль Ириарте, совершающий поездку в Ригу, Вильнюс и Таллин. — Напугал словами о том, что члены альянса, не желающие платить взносы в должном размере, считаться союзниками не будут. Прибалты очень обеспокоены перспективой остаться брошенными маленькими странами у границ мощной и агрессивной России».

Анализируя ситуацию, автор признает, что «даже с американским контингентом на территории литовские, эстонские и латвийские вооруженные силы продержатся против русских недолго. У эстонцев, например, основу сопротивления могут составить подразделения добровольцев из Гражданской обороны — в основном рабочие, домохозяйки и подростки, которые по выходным приходят тренироваться».

«По словам бригадного генерала Меелиса Киили, главы Лиги обороны Эстонии, эстонцы — патриоты своей страны и готовится защищать ее, как только могут, — без особого вдохновения рассказывает журналист. — Населению выдали большое количество автоматических карабинов АК4 в надежде на то, что ими можно будет остановить натиск русских».

Вообще упомянутый выше эстонский полководец поведал испанскому корреспонденту много интересного, заметив, что «лучшим бойцом сопротивления может оказаться не профессиональный военный, а партизан», и сообщив по секрету, что «партизанская война начнется сразу же после вторжения агрессора».

Что, впрочем, не убедило корреспондента в том, что регулярная эстонская армия (6000 солдат и офицеров), пусть даже и с помощью народного ополчения (еще 25 400 человек), смогут оказать какое-то сопротивление русским, «воодушевленным опытом Крыма и Украины».

«Литва вернулась к всеобщей воинской обязанности, — информирует испанец. — Власти распечатали 75-страничный документ, в котором гражданам страны рассказывается, как нужно действовать в случае нападения «противника с Востока».

По данным автора, «в Польше военные разработали «Стратегию тотальной обороны», о которой известили почему-то Швецию и организовали курсы самозащиты для женщин, объясняя это желанием создать «культуру обороны в стране». Что означает последний термин, корреспондент не растолковал. Скорее всего, потому, что и сам не понял, что скрывается за ним.

«Желание перевооружиться и быть полноценными членами НАТО потребует от прибалтийских государств больших расходов. При том уровне экономики, который у них есть сейчас, это будет очень тяжелой нагрузкой, — пишет Ириарте, демонстрируя сомнения в эффективности вложений, которые предстоит сделать прибалтам. — Некоторые аналитики считают, что это малоэффективный шаг, потому что русские могут действовать через свои диаспоры на территории этих стран. Группы русских только по привычке называют меньшинствами, но на самом деле это довольно мощные образования. А чего они могут добиться, хорошо видно на примере Украины».