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Белый дом: ЦРУ войдет в состав Совета национальной безопасности

Политика
Трамп заявил, что ЦРУ останется одним из самых главных ведомств страны, обеспечивающих безопасность США

Вашингтон, 30 января 2017, 22:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп введет Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в состав Совета национальной безопасности, сообщает 30 января Reuters.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что с 2005 года ЦРУ не является частью совета по национальной безопасности, но президент Трамп внесет соответствующие изменения из уважения к директору ЦРУ Майку Помпео и другим сотрудникам разведывательной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что ЦРУ останется одним из самых главных ведомств страны, обеспечивающих безопасность США. Американский президент также назвал особенными всех сотрудников ведомства и заверил их в своей поддержке.

В январе этого года Помпео обвинил Россию в том, что она «практически ничего не делает» для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, по словам Помпео, Россия слишком «агрессивно отстаивает свои права» на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший директор ЦРУ раскритиковал Трампа за его выступление в Лэнгли

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