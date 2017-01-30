СМИ: Правительство Сирии опровергло слухи о состоянии здоровья Асада

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о критическом состоянии здоровья президента САР

Дамаск, , 22:03 — REGNUM Правительство Сирии отрицает слухи о критическом состоянии здоровья президента САР Башара Асада, сообщает 30 января Reuters со ссылкой на местные СМИ.

В понедельник, 30 января, президент Асад и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры. Президент выполняет свои обязанности и не испытывает никаких проблем со здоровьем, заявил представитель правительства САР.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях и на арабских новостных сайтах появилась информация, что Асад находится в критическом состоянии здоровья. Поступали сообщения, что у президента случился инсульт, другие новостные сайты утверждали, что Асад получил огнестрельное ранение.

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