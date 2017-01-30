Президент Грузии обсудил с генсеком Совета Европы реформу конституции

Турбьерн Ягланд надеется, что конституционная реформа будет приемлемой для всех

Тбилиси, , 22:02 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, который находится в Тбилиси с двухдневным визитом.

По информации пресс-службы президента Грузии, особое внимание было заострено на процессе конституционной реформы, третьей волне реформы судебной системы и на состоянии прав человека на «оккупированных территориях».

«Мы заострили внимание на конституционном процессе. Надеемся, что он будет всеобъемлющим и приемлемым для всех и станет широкой платформой для политической деятельности и институционного строительства», — заявил Ягланд.

Он позитивно оценил и проводимую правительством реформу судебной системы и отметил, что в результате этой реформы судебная система Грузии будет приведена в соответствие со стандартами Совета Европы.