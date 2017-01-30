Грузия придает большое значение консолидированным отчетам СЕ

Тбилиси, , 21:58 — REGNUM Грузия придает большое значение консолидированным отчетам генсека Совета Европы «Конфликты в Грузии», которые отражают состояние прав человека и гуманитарную ситуацию на «оккупированных территориях», заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после встречи с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом 30 января в Тбилиси.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Советом Европы и Грузией, ситуация на «оккупированных территориях», участие Совета Европы в изучении состояния прав человека на этих территориях и в процессе восстановления доверия. Речь также шла о планируемых в Грузии конституционных изменениях, судебной реформе.

Стороны обсудили план действий Совета Европы для Грузии на 2016−2019 годы, который предусматривает сотрудничество в сферах верховенства закона, защиты прав человека и восстановления доверия.

Турбьерн Ягланд позитивно оценил прогресс, достигнутый Грузией в процессе демократических реформ, а премьер-министр Грузии поблагодарил генсека Европы за поддержку проводимым его правительством реформам.