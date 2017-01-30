Правительство Сирии изучает проект конституции, составленный в России

«Мы принимаем от наших друзей этот проект и изучаем идеи, которые там содержатся»

Дамаск, , 21:56 — REGNUM Правительство Сирии изучает проект конституции, созданный Россией, и будет проводить консультации по его содержанию, заявил журналистам посол Сирии в России Рияд Хаддад.

«Мы принимаем от наших друзей этот проект, изучаем идеи, которые там содержатся, и будем готовы провести консультации», — сообщил сирийский дипломат. Кроме того, Хаддад сообщил, что дата возобновления женевских переговоров по Сирии пока неизвестна. Сейчас они отложены на неопределенное время из-за неготовности международного сообщества принять какие-то переговоры.

Кроме того, сирийский дипломат подчеркнул, что переговоры по Сирии, прошедшие в Астане, Дамаск считает успешными .

Напомним, ранее в Москве на встрече с представителями сирийской оппозиции глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российский проект конституции Сирии обобщил предложения как правительства, так и групп оппозиции.

Сергей Лавров подчеркнул, что предложенный Россией проект конституции призван простимулировать дискуссию по этому вопросу в Женеве и помочь сконцентрироваться на решении конкретных вопросов, обозначенных в резолюции 2254.

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