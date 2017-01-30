Понедельник, 30 Января 2017 года
23:04:07 МСК

СМИ: Швеция может разрешить строительство Nord Stream-2

Политика
По информации СМИ, правительство больше не считает газопровод угрозой безопасности
Производство труб для газопровода «Северный поток»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Производство труб для газопровода «Северный поток»

Стокгольм, 30 января 2017, 21:56 — REGNUM  Порт Карлсхамн все-таки может быть сдан в аренду компании «Газпром» для прокладки второй нитки газопровода «Северный поток». Об этом сегодня, 30 января, сообщает шведский национальный вещатель Sveriges Radio со ссылкой на собственные источники.

По словам информатора СМИ, правительство королевства больше не считает сдачу порта в аренду риском для национальной безопасности. Отмечается, что через Карлсхамн уже идет большой траффик российских судов, в то же время с коммерческой точки зрения порт не приносит муниципалитету большой прибыли, а что касается безопасности, то объект контролируется таможенной службой, береговой охраной и полицией.

Официально пока не подтверждается, что Стокгольм изменил позицию относительно строительства Nord Stream-2. Как заявляет пресс-секретарь министерства обороны Маринетт Ню Радебо, правительственная оценка проекта остается прежней.

Напомним, ранее спецслужбы и министерство обороны Швеции предупреждали, что прокладка нового газопровода по территории страны может негативно сказаться на национальной безопасности. Так, в частности, по мнению ряда экспертов — его придерживается и главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден — прокладывая газопровод, российские агенты могут захватить порты и угрожать таким образом Швеции.

В конце прошлого года представители МИД и Минобороны в ходе встречи с местными властями Готланда проинформировали последних о возможных рисках. Муниципалитет отказался сдавать в аренду российской компании порт Слите, решение по Карлсхамну должно быть принято завтра, 31 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Готланда отказались от Nord Stream-2 из-за «российской угрозы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
Главное сегодня
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
«Бессмертный полк»: 9 мая – день Победы в Великой Отечественной войне
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Сергей ГуркинШизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
Жириновский возмущен празднованием 100-летия революции
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
NB!
30.01.17
Виктория БабаеваАвторынок: в России решили изобрести летающий автомобиль
МоскваРоссия Автопром Экономика
NB!
30.01.17
Реабилитация нацизма на Ставрополье: под статью попала школьница
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Происшествия
NB!
30.01.17
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
30.01.17
Челябинский «Бессмертный полк» отреагировал на инициативу представителя РПЦ
ЧелябинскРоссия «Бессмертный полк» Общество
ещё главное