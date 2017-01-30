СМИ: Швеция может разрешить строительство Nord Stream-2

Стокгольм, , 21:56 — REGNUM Порт Карлсхамн все-таки может быть сдан в аренду компании «Газпром» для прокладки второй нитки газопровода «Северный поток». Об этом сегодня, 30 января, сообщает шведский национальный вещатель Sveriges Radio со ссылкой на собственные источники.

По словам информатора СМИ, правительство королевства больше не считает сдачу порта в аренду риском для национальной безопасности. Отмечается, что через Карлсхамн уже идет большой траффик российских судов, в то же время с коммерческой точки зрения порт не приносит муниципалитету большой прибыли, а что касается безопасности, то объект контролируется таможенной службой, береговой охраной и полицией.

Официально пока не подтверждается, что Стокгольм изменил позицию относительно строительства Nord Stream-2. Как заявляет пресс-секретарь министерства обороны Маринетт Ню Радебо, правительственная оценка проекта остается прежней.

Напомним, ранее спецслужбы и министерство обороны Швеции предупреждали, что прокладка нового газопровода по территории страны может негативно сказаться на национальной безопасности. Так, в частности, по мнению ряда экспертов — его придерживается и главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден — прокладывая газопровод, российские агенты могут захватить порты и угрожать таким образом Швеции.

В конце прошлого года представители МИД и Минобороны в ходе встречи с местными властями Готланда проинформировали последних о возможных рисках. Муниципалитет отказался сдавать в аренду российской компании порт Слите, решение по Карлсхамну должно быть принято завтра, 31 января.

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